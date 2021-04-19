前行政院發言人丁怡銘上月回鍋擔任行政院13職等顧問月薪11萬元，消息一出，PTT網友狂酸「升官發財請走此路」，隸屬正國會系統的綠委陳亭妃今（19）日受訪表示，行政院的人事任用權，我們無權干涉，但是還是要提醒行政院，社會的觀感還是很重要。

屬行政院長蘇貞昌人馬的丁怡銘，在去年11月稱去年台北牛肉麵節冠軍的店家，其牛肉產品僅標示產地美牛，沒標示是否含萊客多巴胺，結果不久後業者拿出檢驗證明，證實其牛肉萊劑零檢出，丁後改口道歉，並至店家網購消費，但又被抓包打政院統編打算報公帳，最後在輿論壓力下請辭。

藍委陳玉珍去年直言「丁怡銘一定會有下一個工作，這是民進黨一貫的作風」，當時綠委王美惠反嗆「當然要有工作，不然年輕人要餓死嗎。」而行政院發言人羅秉成昨日證實，蘇貞昌已於上月聘任丁怡銘擔任行政院顧問職。

PTT網友針對丁怡銘回鍋政院表達意見 (翻攝PTT)

消息出來後，PTT網友也紛紛狂酸「升官發財請走此路」、「難怪交通部長林佳龍敢辭職，位置多到爆炸，沒在怕」、「民進黨下台負責真是個笑話」、「超買菸當將軍，網路蟑螂當大官」、「太魯閣害死這麼多人，當然要找個無恥的做假圖帶風向」、「小英政績＋1」。

陳亭妃指出，當時在丁怡銘的事件當中，鬧得沸沸揚揚，從昨天所有的訊息、網路討論，大家的感受度都不理想。在這樣的前提之下，大家會覺得時間過短，當時辭職是不是做假動作，當然行政院有任命權，立委無從干涉，但還是要注意社會感受。

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

(中時 )