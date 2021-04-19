馬俊麟去年從民視8點檔《多情城市》離開，時隔10個多月重返劇組，據悉太太梁敏婷開出條件為他不與緋聞對象王瞳同台，未來劇組會避免馬王排在同時段拍戲，民視19日證實馬俊麟將回歸。他不僅打造全新造型拍攝定裝照，連名字都改叫「趙崇昇」，將跟老搭檔張家瑋合作，兩人上一次合作是2017年《幸福來了》，已培養出默契，在《多情》跟張家瑋是對歡喜冤家。

10個月沒拍戲的馬俊麟，以全新造型再度回歸，他表示謝謝公司給機會，讓角色能有圓滿的結局，並說雖然這段時間沒拍戲，也有維持運動好習慣，體力沒問題，尤其回歸自己熱愛的表演，非常有信心。他這一次回歸跟老朋友張家瑋合作，心情放鬆不少，因為兩人在《幸福來了》培養出絕佳默契，非常期待角色接下來的發展，他提及畫畫課的學生聽到他要回去拍戲，紛紛開心送祝福，「未來畫畫課跟演戲還是會持續並行」。

馬俊麟重返《多情城市》。（民視提供）

張家瑋則喊話第二次跟馬俊麟合作，「非常期待」，尤其劇中角色李文真跟劉加堯離婚，這一次編劇安排高帥型男在李文真身邊，正好是文真重生的時刻。她表示看到劇本覺得非常有趣，兩人的角色性格就跟《黑道律師文森佐》的宋仲基跟全汝彬一樣，馬俊麟是冷酷不多話，她則是好強不服輸，讓自己特別憧憬角色接下來的安排。

(中時 )