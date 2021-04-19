行政院政務委員兼發言人羅秉成昨(18)日證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的政院機要顧問。對此，就有網友怒轟，這種人竟然可以在風波過去就一臉沒事回鍋政院，繼續領納稅錢做哏圖？
丁怡銘在去年11月因無端指控店家使用萊牛惹議，隨後改口道歉，並訂購100碗牛肉麵，卻又被眼尖網友抓包打統編疑似打算報公帳，而被酸「怡銘點餐，全民買單」，丁怡銘於是又取消訂單重新下單，並於當日晚間親赴店家吃麵致歉，但已引發輿論憤怒，丁怡銘也因此請辭。
丁怡銘過去在行政院被認為是「網軍指揮官」，製作哏圖在網路上帶風向，如今他又回歸政院，月領11萬的薪水，這讓許多PTT網友相當不滿，直呼誇張；更有人指出，丁怡銘與過去常被戲稱為「林九萬」的民進黨副祕書長林飛帆不一樣，林飛帆領的是民進黨薪水，而丁怡銘則是領納稅人的錢，網友就痛批「我繳的錢竟然給你拿去做哏圖？」
該議題引發網友討論，表示「對這件事不爽的人台灣價值不夠」、「817就是元兇啊」、「給44歲年輕人一個機會」、「不會不爽的肯定都沒在繳稅啊」、「綠蟑窮到不用繳稅，不會在意」、「維穩很重要」、「有政府，會造謠」。
(中時新聞網)
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