今年4月13日日本政府決議2年後將福島第一核電廠內含氚處理水排放入海，引起周遭鄰國的批評，我漁產食安及民眾健康遭到熱議，國民黨立委孔文吉公布行政院食品安全辦公室的一份開會紀錄，該紀錄載明日本排放核污水入海的風險「都在控制範圍」，食品中的氚限量也暫不訂定，痛批認為我政府在為日本排放核污水的行為「欲蓋彌彰」；農委會主委陳吉仲強調，該決議並非定案。

立法院經濟委員會今(19)日邀請農委會主委陳吉仲、衛服部及原能會代表就開放萊豬進口影響、我國針對日本福島核電廠排放輻射廢水之反制因應舉措進行報告，並備質詢。

孔文吉質詢時手持行政院食品安全辦公室於4月14日召開「日本福島核廢水排放之問題討論及因應研商會議紀錄」，會議決議福島核電廠核污水排放入海的做法，為一般核電廠的處理方式，由於氚的半衰期和放射性等風險都在控制範圍內，目前暫不訂定食品中的限量。

國民黨立委孔文吉公布行政院食品安全辦公室的一份開會紀錄，該紀錄決議食品中的氚限量暫不訂定，痛批認為我政府在為日本排放核污水的行為欲蓋彌彰。（擷取自國會頻道直播）

該決議進一步要求農委會與原能會合作加強海域及魚獲監測，並持續調查評估。

孔文吉痛批，爐水並非一般核污水，該決議「暫不訂定食品中的限量」就是在為日本排放核污水的行為欲蓋彌彰，行政院食安辦做出這個決議根本沒辦法和為國人健康把關，「食安辦應該要解散啦，民進黨不只餵人民吃萊豬，還讓人民吃氚魚。」

陳吉仲澄清，該會議只是跨部會初步交換意見，整個政策還沒有拍板定案，針對整個輻射相關殘留標準，距離排放還有一年半的時間，承諾會做好所有嚴格的把關，保護食安以及漁民權益，對我漁產的影響評估，三個月內會提出完整報告。

(中時 )