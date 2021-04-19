前主播呂佳宜擁有甜美笑容被封為「甜心主播」，7年前嫁給傳產業上班的圈外男友，婚後生下一女兒仍保有凍齡外貌，去年她離開主播檯，轉戰電商直播，擔任節目製作人及活動主持，她透露收入竟比主播時期更高，「（收入）多很多，應該有2、3倍，真的！」

據《ETtoday新聞雲》報導，呂佳宜轉行電商後薪資較高，但花費的時間也相對加倍，她不後悔當初離開主播檯，「我必須說大家以為主播薪水是不是很高，但媒體業其實就是差不多這樣的薪水。」直言現在的月薪都能到6位數，而在越南的老公近期回台，也可以幫她分擔一些家務，讓她鬆一口氣。

事實上，呂佳宜雖然已經身為人母，仍保有少女般的外貌和姣好身材，常不吝嗇秀出曼妙身材曲線，前陣子她和家人出遊慶祝女兒的生日，曬出多張比基尼照，露出一雙修長美腿和傲人雙峰，頓時在網路上掀起討論，「被新聞工作擔誤的模特兒」、「幸好已離開電視台，不然辣照都會被長官禁發吧」。

當時呂佳宜曬出美照之餘，也抒發工作忙碌的心情，忍不住感慨，「就這樣靜靜躺在岸邊，游泳、喝咖啡、看書，夫復何求啊，然後⋯⋯我就一直在這個地方待了6小時」，坦言靜靜待著很重要，有別於每天都被時間、事情追著跑，「能有時間放空真的很重要」，不難看出生活十分忙碌，才特別珍惜忙裡偷閒的時間。

(中時新聞網)