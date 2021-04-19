易姓小兄妹喪身火海，阿公他指著火場前的兒童腳踏車說：「我兩個孫子都很喜歡騎這輛」。（陳淑芬攝）

陳淑芬／台中報導

台中市18日深夜大火發生3童身亡悲劇，喪身的3歲易姓女童、5歲易姓男童及5歲刑姓女童。易姓兄妹的6旬阿公今天再到火場探望，他老淚縱橫地他單傳只有1子、2孫，他前天還買飲料給兩孫子喝，他們都很高興，沒想到竟喪身火海，他指著火場前的兒童腳踏車說：「我兩個孫子都很喜歡騎這輛」，阿公說起在殯儀館看到兩孫竟是冰冷遺體，不禁傷心拭淚。

阿公在上午約10點多騎機車到現場，他說，他今年已經60歲，住在中市，兒子在這裡租屋已近2年，他與孫子算頗親，常常來這裡看兩個孫子，前天上午還買飲料來給他們喝，兩個孫子都很高興，也都好好的，昨天晚上他被通知到殯儀館看到兩個孫子，很難過。

他還指在火場1樓理髮店前的兒童腳踏車，老淚縱橫地說：「我兩個孫子都很喜歡騎這輛」，兩孫子平日都兒子夫妻在帶，他不知火災發生時的狀況，5歲男孫已經在讀幼稚園，兒子經濟狀況比較不好，平常在做粗工，從事油漆及雜工，收入不穩定；媳婦在理髮店上班，收入也不好。

對於易姓小兄妹是家防中心個案及外傳他兒子有酗酒習慣。阿公反駁指出，他兒子不會喝酒，也不會打小孩。火災發生後，兒子並未跟他說什麼，媳婦目前還住院，他自己直到今天凌晨5時許才回到家裡，整晚沒睡，因為實在很擔心，所以今天上午就再到現場來。對於未來，兒子沒什麼錢，他也不知道要如何處理。

(中時 )