陳其邁祈求關聖帝君保佑趕快下雨。（袁庭堯攝）

全台久旱，高雄意誠堂關帝廟特地舉辦祈雨儀式，廟方特地請出象徵祈雨的「雷電旗」，希望旱象儘速解除。市長陳其邁特地率相關局處祭拜，表示已開源29萬噸水，橙燈可維持到6月，但仍希望老天爺保佑盡快下雨。

陳其邁強調，天助自助者，市府做好準備，當然也要靠一點運氣，才能夠平安抗旱成功。高雄久旱未雨，特地來祈雨，讓農民還有各行各業都能夠獲得雨水的滋潤。

陳其邁表示，大樹區總共開闢了60座的鑿井工程，預估可以增加大概29萬噸水，到6月都還能夠維持橙燈的狀態，希望不要到進入「供五停二」的狀況，也呼籲市民朋友能夠繼續節約用水。也祈求關聖帝君能夠神威顯赫，保庇趕快下雨，下雨進水保祐平安沒事。

「雷電壇」由水利局長蔡長展主祭。（袁庭堯攝）

祈雨儀式最後，陳其邁與廟方共同至龍王壇取水入甕，象徵雨水豐足。（袁庭堯攝）

意誠堂主委洪榮豐表示，全台士農工商都缺水，3月19號關老爺就指示要在19號辦祈雨法會，讓大地滋潤。廟方依關聖帝君指示特別開五個壇，主壇由關聖帝君、神農大帝、諸葛孔明主持，「風壇」就由玄天上帝主持，「雨壇」由天上聖母主持，「雷電壇」由王天君主持，「龍王壇」由東海龍王主持。其中「雷電壇」特地以鴨祭祀，取自「鴨子聽雷」之意。

(中時 )