衛福部心口司長諶立中，日前被爆料在「太魯閣災害心理重建會議」中，當眾多心理師專家面前脫口「心理師不懂心理重建」、「心理師在災害現場也只能拍拍受難家屬的背」、「系統合作是細枝末節的事情」等狂言，遭批藐視心理師專業，今立委洪申翰在衛環委員會質詢此事，要求衛福部道歉，同時要求諶立中收起醫界背景的優越感。

上周有媒體爆料，心口司13日召開「太魯閣災難心理重建會議」，邀請教育部、內政部以及各地方衛生所與數名心理、諮商專家與會，但卻有列席專家表示，當時有許多專家學者在會中提出建議，頻頻遭官員打槍，竟然還口出狂言質疑專業性，讓多名諮商專家感到不滿。

諶立中今在立院坦言，確實有說被指控的言論，但他強調是被與會者斷章取義，他解釋：「我是說心理重建是整個計劃名稱，從來沒有一個治療方法叫心理重建，況且整個事情也不只有心理師在做。」

不過洪申翰聽聞諶立中的解釋後仍痛批根本是在詭辯，就連站在一旁的衛福部長陳時中也聽不下去，頻頻替諶立中致歉，洪申翰更指出，自己過去在處理精障議題，遇到有許多醫政、社政待整合的問題，但諶立中卻讓人感到存有非常強烈的醫學優越感，導致多次與心口司溝通，仍無法順利推動精障政策。

洪申翰苦口婆心提醒，「司長是非常勇於任事的人，但推動議題的過程中若有太多優越感很容易壞事，建議司長加以改進」，對此諶立中回應，「感謝委員指教。」

(中時 )