「電競百曉生」是一個以分享電競圈八卦為主體的YouTube頻道，日前便分享一個在2018年轟動大陸電競圈的「女刺客事件」，揭露當時有個新人團隊以黑馬之姿降臨在LPL(英雄聯盟職業聯賽)，而其中一名成員的女友，藉著「親友團」身分，偷吃男友的隊友們，最終事情曝光，導致隊伍嚴重內鬨，甚至有「苦主」遭到公司禁賽，但最慘的，莫過於整隊因為這位正妹，爆發健康危機。

YouTube頻道「電競百曉生」表示，事件發生的時空背景，是線上遊戲《英雄聯盟》S8賽季，當時超新星隊伍「BLG」橫空出世，在聯賽中以超強實力輾壓對手，拿下11勝成績，該年度更在德瑪西亞盃挺進最終決賽，拿下了亞軍，這對新手來說，是非常不容易的佳績，而如此強悍的戰隊，竟差點因為一個女人團滅。

當時「BLG」團隊成員「心魔」有個女朋友「周女」，長得白皙甜美，美貌不輸當紅網美，她與心魔交往期間，利用親友團的身分，得以跟電競隊伍的人接觸，不料周女背著男友，劈腿其隊友「棉花」，終究紙包不住火，心魔發現了女友跟隊友一夜情，怒提分手，而周女沒有因此遠離團隊，反倒順理成章與棉花走在了一起。

YTer「電競百曉生」爆出LPL強隊「BLG」，曾因一名成員女友「集郵」，導致整隊陷入性病危機。(翻攝自電競百曉生YT頻道)

而不久後，周女宣布懷孕，但更驚人的是她墮胎時，發現自己罹患「尖銳濕疣」，也就是性病，而棉花染病，仍是堅持護花，據傳他是在女方的煽動下，不惜跟全戰隊對抗，做出消極比賽、無故缺席等嚴重破壞隊伍紀律的行為，最終被公司禁賽了一個月，之後才告訴他殘忍的事實，周女熱愛「集郵」，尤其偏好電競選手，她不只跟棉花偷腥，而是幾乎跟全隊隊員都發生了關係，讓「BLG」戰隊全部陷入性病危機，全體都需要去接受體檢，此事如今被「電競百曉生」挖出做成影片，讓眾網友看傻眼，驚呼「棉花變菜花」、「貴圈真的太亂」、「原來BLG同步綠這麼高是這個原因」。

YTer「電競百曉生」爆心魔女友周女，偷吃其隊友棉花，還因此懷孕。(翻攝自電競百曉生YT頻道)

(中時新聞網)