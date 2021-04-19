世界知名景點南非桌山（Table Mountain）發生森林大火，四竄的火花波及鄰近的開普敦大學，校園多棟建築失火，消防隊員出動直升機水砲灌救，學生不得不全數撤離。

官員表示，有一名消防人員灼傷送醫治療。

路透社報導，火苗今天稍早竄出，起火點鄰近魔鬼峰（Devil's Peak）一處紀念礦業大亨羅茲（Cecil Rhodes）的園地，不久後就延燒到整個山坡。

濃煙在數公里外都清晰可見，當局封閉一些道路，並對登山客發出火災警報。

而南非排名最高的開普敦大學（University of Cape Town），校址就位在魔鬼峰山腳，十分鄰近起火點。

校方發布聲明指出，在緊急服務部門支援教職員下，已將所有學生撤離校園。

法新社報導，強風助長火勢下，開普敦大學學生赤腳沿著大路逃離宿舍，並眼睜睜看著賈格爾圖書館（Jagger Library）遭毀。

這場大火同時摧毀了多棟民宅、歷史建築物，以及有225年歷史的莫斯特磨坊（Mostert's Mill）。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100419

(中央社)