麗寶樂園渡假區斥資6億元打造「麗寶賽車主題旅店」，由於緊鄰Grade 2等級賽道旁，遊客可悠閒躺在房間看賽車。麗寶賽車主題旅店表示，主題旅店將於5月1日正式開幕，當月訂房全額付清者，加贈馬拉灣門票，還有機會獲得大獎。
麗寶賽車主題旅店指出，主題旅店耗資6億多元打造，將於5月1日正式開幕，緊鄰全台首座亞洲最新Grade 2等級賽道旁，未來最高可舉辦F2方程式賽事，在房間內就可飽覽現場賽況，不用出國就能躺在房間看賽車。旅店定位賽車與運動，客層鎖定來賽車場參加賽道活動車商、車隊車界人士，全館230間客房，半數房間全景陽台無死角，可直接俯瞰G2賽道風光。
公關吳致萱表示，主題旅店設計充滿運動元素及後現代工業風，從衣櫃、床頭櫃，連備品都是賽道包裝，房間提供多處插座；旅店主打「跟著運動員這樣吃的能量早餐」，依運動強度不同，提供相對應的熱量。此外，還貼心規劃一系列「風格旅店」網美打卡區，有大型落地磨豆機、拉霸機檯、復古加油機等價值百萬的打卡裝置。
麗寶賽車主題旅店指出，自5月1日起推出「麗寶賽車駕期」兩天一夜3999元，含能量早餐2客及賽車場飄移卡丁車體驗券2張，5月開幕慶，凡訂房且付清款項者，10月10日前入住，每房加贈馬拉灣門票2張（限開園期間使用），5月當月入住者再贈刮刮卡1張，獎項總價值超過10萬元，詳情請上官網或撥訂房專線04-2369-6888。
(中時 )
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