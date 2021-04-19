經營85度C的美食-KY(2723)營運展望轉佳，投顧法人看好2021年本業獲利持續復甦、獲利成長動能優於營收。股價今（19）日開高後獲買盤敲進，放量飆升8.33％至188.5元，創2019年7月底以來逾1年8個月高點，盤中維持逾8％漲幅，領漲觀光類股。

美食2020年合併營收196.79億元、年減15.02％，為近6年低點。但營益率回升配合業外虧損減少，使歸屬母公司稅後淨利10.15億元、年增8.84％，每股盈餘（EPS）5.64元。公司決議擬配息4元，將於6月4日召開股東常會。

美食2021年3月自結合併營收16.93億元，月增9.59％、年增達13.92％，連2月繳出年成長表現、睽違31月再繳「雙升」表現。累計首季合併營收48.73億元，雖季減6.41％、仍年增3.64％，終止連10季年衰退態勢。

展望後市，隨著加州疫苗接種人數已達2000萬人，美食預期美國門市業績可望延續成長動能，扭轉過往季節性淡季效應，挹注第二季營收表現。投顧法人看好美食今年營益率可望進一步復甦，帶動整體營運逐步重返成長軌道。

投顧法人指出，美食今年在中國大陸將恢復展店、聚焦提高開店成功率，預估將淨增20～30家、總店數至年底回升至590～600家規模。美國市場則預計第二季及下半年各新展1家店，目前仍停業的5家店可望在未來2季恢復營運。

投顧法人預期，美食今年中國大陸營收將年增近10％，營益率上半年雖因淡季而下滑，但下半年受旺季效應帶動將向上提升。而疫苗接種可望加速美國市場回溫，看好今年營收將年增達2成，營益率可望回升至9～11％。

投顧法人均看好美食今年集團合併營收恢復成長，營益率將自去年的8％回升至10％之上，帶動獲利成長動能優於營收。目前本益比評價仍低於過往，獲利向上趨勢可望帶動評價進一步提升，2家業者分別維持「買進」及「增加持股」評等、目標價200元不變。

(時報資訊)