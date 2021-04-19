新冠疫情趨緩後，除打球人口回溫外，年齡層也趨於年輕化，高爾夫球具產業熱度十足，復盛應用(6670)上半年產能全滿，目前訂單看至第3季末，法人指出，第2季工作天數恢復正常，產業又進入旺季，復盛高爾夫業務訂單維持滿載水準，預估營收及獲利都將繳出季增的好成績。

盛應用為國內球桿頭製造龍頭，也是全球最大的高爾夫球具製造商，客戶涵蓋國際前四大品牌，包含Callaway、Ping、Titleist等，目前越南地區出貨量約35~40%，越南廠已有4個廠區投產，長期目標往5成方向邁進。據統計資料顯示，由於打球人數擴增、年齡結構轉向年輕化，加上打球回合數也有逾1成的增長，高球設備銷售受到看好。整體高爾夫產業逐步走出疫情陰霾，復盛應用今年首季還有越南新建廠區加入，總產能可望更提升，將為營運增添活水。

後疫情時代，美國高爾夫球廠陸續開放，下場打球人數持續攀升，同步帶動下游高爾夫球通路庫存水準持續降低，加快高爾夫球品牌商新品推出時間，也持續回補庫存。展望2021年全年度營運，復盛在高爾夫球主要客戶在訂單持續回溫，產能重返正常水準，再加上Minson正式併入營運，復盛全年度年營運將恢復成長趨勢，法人樂觀預估，復盛2021年營收年增將逾7成，落在246億元左右，獲利也可望大幅成長。

(時報資訊)