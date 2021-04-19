東和鋼鐵(2006)第一季延續去年第四季的旺季效應，營收128.68億元，年增33.8%，再創歷史新高。展望第二季進入傳統淡季，但鋼價上漲支撐營運。全年將受惠鋼市熱絡且鋼價趨揚，法人看好公司今年業績優於去年，再創佳績。

東和鋼鐵第一季營收再創新高，主要受惠於鋼筋、H型鋼等產品均上漲，加上鋼構供不應求，有助毛利率，法人預期公司第一季獲利同步挑戰新高，再優於去年第四季。

展望第二季，因梅雨季以及面對夏季電價期間，逐步進入傳統淡季。不過，4月以來國際廢鋼價格回歸漲勢，且鋼筋等等產品需求續旺，加上業界的鋼筋、型鋼價格上漲。東和鋼鐵主要產品鋼筋、H型鋼，第二季鋼品報價也有望走揚。

另外，東和鋼鐵決議擬辦理現金減資退還股東股款每股3.3元，減資比率達33%；法人看好公司今年營運維持高檔，加上減資效應，今年每股盈餘可望進一步提升。

回顧去年，東鋼受惠旗下主力事業鋼筋、H型鋼及鋼結構等需求均強勁，且產品報價隨原物料價格上揚，全年獲利表現佳。營收428.66億元，稅後淨利約35.62億元，年增1.27倍，EPS達3.52元。展望今年，法人看好東鋼在市況續旺及減資效應，EPS將挑戰新高。

東和鋼鐵目前訂單能見度高；其中，鋼筋、H型鋼訂單能見度看到年底，鋼構接到明年首季，配合鋼筋價格有撐，H型鋼相對強勢；法人推估，東和鋼鐵今年業績比去年穩增，再加上減資效益，EPS有機會挑戰5元。

(時報資訊)