PLG官方19日公布年度新人王獎項誰屬，結果毫無意外被新竹街口攻城獅後衛「豪小子」高國豪拿下，且以懸殊票選分數差距擊退其他新人王候選，成軍不滿1年的攻城獅可以爆冷差點闖進季後賽，關鍵就在高國豪的成熟表現與爆發性得分能力，也讓他接下來的前景備受期待。

以下是PLG發布官方新聞稿內容，「P.LEAGUE+ 於19日公布年度新人王，新竹街口攻城獅的高國豪以攻守兩端亮眼的數據獲得記者青睞，拿下PLG首座年度新人王獎項。

聯盟規定參與新人王角逐的資格，必須是僅參與過國內外學生籃球聯賽且本季例行賽出賽至少12場，也因此4隊均有代表人選，分別是台北富邦勇士的曾祥鈞、桃園領航猿的關達祐、福爾摩沙台新夢想家的林俊吉，以及新竹街口攻城獅的高國豪。

其中，高國豪開季之初就表現亮眼，幫助球隊打出一場又一場精采的比賽，而本季平均12.41分、4.36助攻及2.55抄截都是新人裡排行第1，攻守兼備的表現，也幫助高國豪拿到20張第一名5分選票、以總分123分擊敗林俊吉的91分獲得新人王殊榮。」

(中時 )