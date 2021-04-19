先進運輸系統被視為台南市公共運輸改革的「最後一塊拼圖」，市議會19日進行整體路網規畫專案報告時，市府交通局長王銘德表示，即將送交通部審議的修正版路網，較原先送審的路網長度增加100公里，將分為優先路網、遠期路網規畫。由於進度最快的藍線第一期已進入綜合規畫階段，但因系統型式迄今還沒有確定，引發不少議員質疑，甚至還疑台南市先進運輸只是空中「閣樓」。對此，王銘德也強調，藍線一期可能成為全市第一條完成的路線，但還需5年完成細部計畫、發包、施工，預計2030至2031年完成。

王銘德表示，交通局於去年底將先進運輸整體路網規畫方案送交通部審查後，3月底交部完成初步審查，並提出修正意見，交通局再修正後，月底將再送交通部。

王銘德指出，考慮經費等問題，原本提報的整體路網規模較小，但交部審查後認為路線切割太碎，建議應有完整的路線網，並配合現有公車路線網，以培養使用公共運輸的人口，經根據交通部意見修改後，的版本規模擴大許多，原來版本而新版共8線264.4公里，較初版8線159公里，增加近105公里；至於優先路網初版79.2公里，修正版也增加為99.6公里。

王德銘還說，修正版將深綠線與黃線納入優先新建範圍，以發展沙崙園區與南科，而紅線的東段（玉井到東區）、綠線東段（安南到東區）、綠線南段（安平到南區）等都從優先改為遠期。

同時，在國車國造的原則下，交部也建議台南市將原本規畫的高架單軌改為每公里造價約20億元的輕軌系統；但因單軌占據路面的寬度比輕軌小，交通局評估較應適合台南市使用，正積極爭取中。

議員邱莉莉質疑，市區路寬最大只有12到20米，導致台南捷運仍未確定系統型式，她要求交通局清醒一點，如果沒錢規畫，這一切都是「空中樓閣」。

議員蔡育輝、陳怡珍也問，何時可能完成第一條線？蔡育輝更質疑5年至10年可能都還未動工，要求市府應務實規畫。

王銘德強調，目前規畫全市8線總經費共約需5000億元。其中，藍線綜合規畫今年年底或明年上半年將有結果，未來可能是全市第1條完成的路線，但仍需5年完成細部計畫、發包、施工，預計2030至2031年完成。

王銘德認為，初估先進運輸系統1公里造價20億元，但仍得等綜合規畫完成後才能較為明確；至於財務部分市府會審慎評估，加上目前世界各國的捷運系統也都在持續發展中，只要有成本較低的機會都不會放棄。更何況，目前路網並非一成不變，5到10年仍可滾動式檢討，他有信心帶領同仁完成。

(中時 )