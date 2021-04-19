交通部長林佳龍請辭，預計由次長王國材接任部長，王國材一路由公務員基層做起，外界也認為他的升任符合專業的考量，除此之外，外界所不知道的是，他的夫人黃玲莉也是金融圈的戰將，目前正是土銀的台北分行經理，台北分行可說是土地銀行的一等分行，太座在跑業務上的能力由此可見。

黃玲莉也是公股銀行中，第一位具銀行分行經理身分的部會首長夫人。公股金融圈指出，早年公股銀行在還沒有民營化之前都是政府銀行，因此這類先生是公務員，太太是公股銀行員的例子非常多。

土銀除了有一位部長夫人當分行經理之外，新北市政府副秘書長邱敬斌的太座，目前亦擔任土銀台北第二區域中心的經理，職掌所轄所有分行的授信業務審查。另外， 包括金管會前任主委丁克華，他的太太就是現任華南金控總經理羅寶珠，此外，像前總統馬英九，他的夫人周美青，也是一路從兆豐基層做起，並作到兆豐法務處處長退休。

而王國材和太座也同樣是這樣的公務員搭檔公股銀行員的例子，如今夫妻兩個各有一片天，前者即將出任部會首長，而後者成為銀行展業重要的中流柢柱。

(工商 )