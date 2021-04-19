民眾環保意識抬頭，畜牧資源再利用是政府不斷推動的議題，花蓮縣政府在玉里鎮新建「璞石閣生質能源中心」，將畜牧糞尿資源化處理沼氣發電，每年可產生約80萬度電，預計6月底啟用，由於發酵後的沼液沼渣也能回收作為農田有機肥，花蓮縣環保局日前邀請轄內80家畜牧業者，說明畜牧糞尿轉化綠資源的原理，盼能藉以號招業者響應、支持政府的政策。

環保局指出，「璞石閣生質能源中心」建置落成後，每年預估可減少畜牧廢水排入河川近8萬噸，利用沼氣發電產電約80萬度，相當於250戶住家用電容量，並可減少3000噸二氧化碳排放，減碳效益同等於7.7座大安森林公園。此外，發酵後的沼液沼渣也能回收作為農田有機肥，目前已有不少畜牧業者多已加入此計畫。

由於環保局為持續推動畜牧糞尿綠資源化，規畫在瑞穗鄉吉蒸牧場建置第2座生質能源中心，因此日前也在該處辦理「畜牧糞尿沼氣回收再利用宣導說明會」，協助業者了解水污法規、補助辦法等現行規定，並針對畜牧業未來因應水污法規範提出還肥於田建議，將畜牧糞尿轉化為肥料，分別澆灌農地將養份供作物吸收，避免畜牧廢水排放，導致河川臭味撲鼻、顏色明顯變化等，造成民眾觀感不佳。

花蓮縣環保局日前邀請轄內80家畜牧業者，說明畜牧糞尿轉化綠資源的原理，號招業者一同響應、支持政府的政策。 （花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

環保局長饒忠指出，過去畜牧廢水採三段式的廢水處理系統，著眼在污染改善，沒有考慮資源回收可能性，不過現階段計畫目的主要是資源回收再利用，除設置畜牧糞尿沼氣中心，協助畜牧業妥善處理廢水，更透過推動農地肥分計畫，強化業者將畜牧糞尿集中處理，增加資源回收再利用，減低污染排放。

另外，畜牧業畜舍因糞尿味令許多民眾避而遠之，縣府農業處也針對畜舍改善提供相關申請補助辦法，除有效減少廢水產生外，更希望能改善異味問題，維護縣民安全健康與環境品質。

(中時 )