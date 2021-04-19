前行政院發言人丁怡銘回鍋行政院有給職顧問，月薪11萬元，對此，國民黨台北市議員鍾沛君表示，民進黨又一次無視輿論，鋪排了丁怡銘「先蹲後跳」的橋段，所以丁過去五個月所謂道歉請辭，成為一場嘲笑責任政治的黑色幽默。

對於丁怡銘回鍋政院，鍾沛君今（19日）在臉書發文表示，丁過去道歉請辭，成為一場嘲笑責任政治的黑色幽默。上週五，台北市議會警政衛生部門質詢，她正好質詢到丁怡銘相關議題：去年11月，丁怡銘在行政院會後記者會公然造謠某間牛肉麵店家是「萊牛麵」，被告發違反《社會秩序維護法》，當丁到案說明時，開車大搖大擺停進中正一分局地下停車場，甚至勞動分局長安排「調虎離山」擺脫記者，但偵辦進度卻就此沒了聲息。

鍾沛君指出，台北市警局證實，中正一分局在去年11月14日受理了丁怡銘案，直到1月7日才移送，共花了54天，相較於民眾轉傳「台灣明天起實施COVID-19新型冠狀病毒假期兩個星期」，或者「政府不准武漢台灣同胞回國」等訊息，文山一、二分局分別只花了22日與17日的時間就完成調查，移送裁處。

為何偵辦丁怡銘案要花一般民眾兩、三倍的時間？鍾沛君直言，警方宣稱因涉《食安法》，必須向衛福部求證丁怡銘的發言內容有無該當「惡、假、害」，但這還是無法解釋，難道其他民眾被偵辦就不需要求證嗎？難道丁怡銘的案情比其他案子複雜兩、三倍？要說完全沒有任何其他考量，只怕很難讓人相信。

鍾沛君感嘆，一路走來，都是特權，如今回鍋，怎會在乎輿論？丁怡銘不是先例，當然也不會是最後一個。話說，交通部長林佳龍做到明天，前總統府發言人丁允恭也沉潛數月，哪天一個Move華麗轉身，「說真的，你會意外嗎」？

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(中時新聞網)