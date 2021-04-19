行政院機要顧問丁怡銘。（政院提供）

去年11月因「牛肉麵事件」請辭下台的行政院前發言人丁怡銘，上月被行政院長蘇貞昌聘任其為政院機要顧問，再度引爆爭議。民眾黨美女發言人楊寶楨今(19日)表示，執政黨不顧觀感不佳的問題，竟然讓丁怡銘4個月就旋風回歸，且還是有給職顧問，讓她忍不住想，「看來蹲下是為了跳得更高」。

楊寶楨在臉書談到此事，她說，行政院前發言人丁怡銘去年用國家資源做哏圖，攻擊在野黨，造謠抹黑了牛肉麵店家，買了「道歉牛肉麵」，卻還打統編，引發外界爭論是否想讓全民買單，而當時行政院長蘇貞昌卻說「年輕人難免犯錯」。

如今丁怡銘回歸行政院，楊寶楨指出，執政黨不顧觀感不佳的問題，竟然讓丁怡銘短短時間內旋風回歸，擔任有給職顧問，「不對，好像根本從來沒離開過行政院」，這也讓她質疑「看來蹲下是為了跳得更高」，且「綠色是原諒的顏色」、「民進黨升官發財，請走此路」。

不少網友也在楊寶楨的貼文底下留言表示，真好，犯錯越多越可以升官發財，真是人才啊 ，做個樣子給你看，就又上台了，完全不避嫌，丁丁真的是個人才。

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(中時新聞網)