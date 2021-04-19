台北股市今(19日)在傳產中的食品、紡織、造紙、鋼鐵等族群大漲推升下開高走高，盤中一度來到17294.15點的歷史新高，逼近17300點整數關卡，集中市場加權指數終場以17263.28點作收，上漲104.47點。

台股開盤以17141.25點、下跌17點開出，指數隨即翻升，站上17200點，盤中雖一度拉回平盤以下，後在傳產、金融類股連袂向上攀升，指數一路走高，來到17294.15點的歷史新高，上漲135點。

電子族群今日走勢偏弱，成交比重一度掉到5成之下，台積電開盤下跌5元，以605元開出，盤中最低來到601元，守住600元整數大關，終場收在603元，下跌7元，聯發科開高走低，收在963元，下跌12元，聯電則開高走高，盤中雖一度翻黑，終場收在54.6元，上漲0.6元，面板的友達、群創今日也收紅。

傳產原物料族群今日依然表現亮眼，上市鋼鐵股收盤就有高達20檔亮燈漲停，包括中鋼收盤以38.65元的漲停板價位作收，航運族群也是表現亮眼，新興、裕民等多檔都亮燈漲停。

(中時新聞網)