終端應用需求強勁，銅箔基板廠-台光電(2383)第1季合併營收80.03億元，創下單季歷史新高，目前台光電產能滿載，第2季營運成長可期，全年營運展望樂觀，日系外資喊「買」台光電，目標價208元，不過台光電今天未沾外資光，盤中股價逆勢走弱。

台光電專注環保基材多年，近年因全球各產業對環保意識加強，基礎建設網通類產品被多家國際大廠列入必要條件後，環保基材產品持續放量，且全球車市快速復甦，加上台光電全球市佔率超過80%的智慧型手機市場因5G手機需求快速成長，加上台光電收購美國EMD Specialty Materials LLC(「EMD SM」)100%股權，帶動台光電業績從去年旺到今年。

受惠於伺服器/網通、智慧型手機及車用等需求攀升，且PCB上游材料銅箔、玻纖供不應求價格連番上揚，推升銅箔基板漲價，台光電第1季淡季營運如旺季，3月合併營收為28.18億元，年成長29.97%，創下單月歷史新高，累計前3月合併營收為80.03億元，年成長35.45%。

為因應客戶需求，台光電子黃石廠第二期30萬張產能明年上半年開出，昆山新廠30萬張產能將於下半年開出，預計2022年產能增加近20%。

台光電表示，客戶訂單強勁，目前產能均是滿載，第2季營運成長可期。

日系外資最新報告指出，銅箔基板產業可望因未來幾季價格持續上漲受益，我們將台光電2021年/2022年獲利提高7%/3%，以反應強勁的需求前景及更好的利潤，我們重申台光電「買進」評等，並將目標價提高至208元。

(時報資訊)