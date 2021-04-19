封測廠矽格(6257)順利於14日完成台灣聯測收購案，除增添營收成長動能，亦有助增加產能擴增規模，以因應市場強勁需求。消息激勵今（19）日股價開高後放量穩揚、勁揚4.59％至52.4元，截至午盤維持約4％漲幅，領漲封測族群。

矽格1月底宣布擬斥資約46.2億元，收購新加坡封測大廠聯測（UTAC）子公司台灣聯測全數股權，取得旗下聯測科技位於竹科的總部廠房。公司主要提供混合訊號、射頻訊號及邏輯產品的晶圓與後段測試，並專注於DRAM、Flash等記憶體IC晶圓測試及後段封測。

矽格董事長黃興陽表示，聯測加入後除對矽格帶來營收併入挹注，亦將帶入動態記憶體、遊戲機、車用電子及網通客戶。後續配合矽格導入手機、網通、5G及電源管理客戶導入聯測後，預期雙方更能發揮產能互補優勢，未來營收增加可期。

黃興陽分析，併購台灣聯測短期可增加營收、擴大市占率，紓解目前產能壅塞、廠房空間不足的燃眉之急，長期可發揮規模經濟優勢，提供更周全的封測服務。預估併購後每年可挹注矽格營收約近20億元，並使集團今年測試產能擴增達4～5成。

矽格受惠半導體各類應用晶片測試需求持續暢旺、稼動率持穩高檔，2021年首季自結合併營收35.04億元，季減0.33％、年增達28.98％，改寫歷史次高。公司表示，今年訂單能見度佳，看好5G智慧型手機晶片成長動能最強，資本支出估約35.16億元。

(時報資訊)