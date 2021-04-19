30歲陳姓婦人因病毒感染，導致左臉頰顏面神經麻痺，接受西醫7天類固醇治療後，自覺似乎沒有痊癒，之後轉而向中醫蔡宗景求助，接受針灸治療，經過1個多月、20多次針炙治療，漸漸康復。

具有中西醫雙執照的蔡宗璟表示，顏面神經失調的針刺穴位以面部為主，針對陳姓病患他選擇兩組難度較高的「透穴治療」，第1組承泣穴透四白穴與巨翏穴，1針透三穴扎針約5公分；第2組地倉穴透頰車穴，1針透兩穴扎針約10公分。

蔡宗璟說，透穴的治療需要手的巧勁與針灸深度正確的掌握，必須要很有經驗的醫師才有辦法施行，左臉部還有印堂、瞳子翏、絲竹空、下關等穴位，兩側上肢再針灸合谷與外關穴，左耳後的翳風穴，後頸部再針雙側風池穴，患者在針灸15分鐘後身體總會自然的出汗全身即感覺舒暢。

他指出，以中醫的角度來看，此病為「經絡受風邪」，即西醫所謂病毒感染，針灸後發汗的反應就像是感冒好轉的自然汗出現象。在治療過程中，患者非常有耐心，為了能趕快恢復臉部正常的外觀，每天都來診所報到，1個月內共接受20多次針灸的治療。

第1周的治療症狀即有改善，到了第2、3周恢復的非常迅速，目前已恢復正常的外觀，難以想像2個月前，病患還因顏面神經失調不對稱地的雙頰。

至於患者仍擔心復發問題，其實只要作息正常，飲食盡量避免冰品、冷飲與油炸辛辣食物，復發的機會非常低。

蔡宗璟指出，病毒感染導致的顏面神經麻痺，其病因外在是屬經絡受風邪，在內則可能有痰溼、內熱、血瘀等不同的體質，如果僅是經絡受風邪，以針灸的方式治療即可，若內部仍有體質上的問題，就必須同時服用中藥治療。

中醫針灸的治療其實在國內外都是很受到歡迎且肯定的，除了顏面神經麻痺的治療，針灸對於肩頸酸痛症、腰背部酸痛症、坐骨神經疼痛、頭痛、中風後遺症都有很好的療效，但針灸的穴位搭配與針灸的治療手法及深度一定要由有「功力」的醫師來執行，效果才能立竿見影。

(中時 )