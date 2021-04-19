行政院政務委員兼發言人羅秉成昨(18)日證實，去年請辭的前行政院發言人丁怡銘，已於3月1日由行政院長蘇貞昌聘任為月薪11萬元的政院機要顧問。對此，立委鄭正鈐今日在臉書發文表示，去年11月他在臉書就已預言，丁怡銘的辭職只不過是等待另一個位子而已，而丁怡銘迅速回任，對比起台鐵局長至今懸缺，格外諷刺。

鄭正鈐在臉書中指出，台鐵局長懸缺4個月找不到人，丁怡銘辭職不到4個月，蘇貞昌就迫不及待把他聘回行政院當顧問，而且月領11萬元；這是蔡政府的一貫手法，離職避風頭之後，必然另有任用。例如，陳菊的愛將吳宏謀，2018年接任交通部長時，雖因普悠瑪事故請辭，但半年後，吳宏謀就換了位置，到中華郵政當董事長；同樣的，九合一大選後請辭下台的農委會主委林聰賢、環保署長李應元，2020年又分別出任中央畜產會董事長及駐泰代表。

鄭正鈐認為，當初丁怡銘閃辭獲准，只是為了要避開到立法院的專案報告與備詢。蔡政府從不認為自己有錯，而且把所有的問題，歸咎於在野黨無限上綱的政治鬥爭。所以丁怡銘此次回鍋，對蘇貞昌而言，只是「剛好而已」。

鄭正鈐指出，蔡政府才沒在管你甚麼叫社會觀感，也不知道「反省」是甚麼回事，反正「國家就是我家」、「我的人才是人才」；丁怡銘是蘇貞昌長期信賴的「網軍頭子」，所以行政院說，請丁怡銘回到內閣服務，是要借重他在政策研究與宣傳領域的專業。而丁怡銘在去年表面上辭職，但實際上卻一直未曾離開行政院，只是轉趨地下化。

而鄭正鈐也相當好奇，不知道躲在幕後發號司令的丁怡銘，這段時間是「無私奉獻」，還是有以「稿費」、「出席費」或其他各種名目給予報酬？對於這點，「行政院必須說清楚。」

丁怡銘回鍋政院月薪12萬 鄭麗文酸爆「台灣官場現形記」怒轟蘇貞昌：可悲啊！

(中時新聞網)