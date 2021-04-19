柴犬「Lucky」18日迷途，身陷車陣，釀車輛回堵，暖警抱回「保護管束」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

一隻名叫「Lucky」的柴犬18日迷途，身陷車陣，釀車輛回堵，桃園警分局埔子所員警獲報疏散車流，發現「Lucky」，擔憂出「狗命」連忙帶回，但掃了晶片，飼主電話已停用，透過里鄰長廣播協尋、也在網路刊登訊息，終於讓飼主的弟弟看見，到派出所領取，結束「Lucky」的迷途記。

萌犬迷路上街溜躂陷車陣 暖警抱回「保護管束」

桃園警察分局埔子派出所備勤警員蔡旻蒨及黃俊嘉，18日10時許發現所外車輛有異常迴堵的情況，立即前往查看，發現是一隻疑似迷途的柴犬，在大馬路上來回走動，駕駛人擔心撞到牠，紛紛停車減速迴避。

柴犬「Lucky」18日迷途，身陷車陣，釀車輛回堵，暖警抱回「保護管束」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

萌犬迷路上街溜躂陷車陣 暖警抱回「保護管束」

員警擔心出意外，將犬隻引誘到人行道上，平日愛狗的蔡旻蒨慢慢安撫柴犬的情緒，待牠卸下防備，抱起帶往動物醫院掃晶片，雖然查到牠叫「Lucky」，但登記飼主陳小姐的電話已變更，無法聯繫。

員警先將「Lucky」帶返派出所，透過附近里鄰長協助廣播尋找飼主，也在網路蒐尋相關走失犬隻訊息，同仁也買來許多罐頭、飼料餵養，原擔憂若飼主遲未出面認領，將於周一上班日通知動保處後續處理，所幸傍晚時，飼主弟弟陳先生接獲訊息，立即到派出所認領，「Lucky」見到飼主也開心地直搖尾巴。

柴犬「Lucky」18日迷途，身陷車陣，釀車輛回堵，暖警抱回「保護管束」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

柴犬「Lucky」18日迷途，身陷車陣，釀車輛回堵，暖警抱回「保護管束」。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

陳男表示，「Lucky」趁家人不注意時「落跑」出去逛街，家人急得到處找尋，幸好接到友人通知，趕緊到所內認領，頻頻感謝員警的熱心幫忙。

(中時 )