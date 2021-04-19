去年盛大慶祝上映25週年的動畫《玩具總動員》，掀起一股玩具熱潮，今年電影音樂會將首次登台，5月下旬由指揮家楊士弘指揮長榮交響樂團，以全片播放電影加上樂團同步演奏的特殊形式演出。

《玩具總動員》的配樂由配樂家藍迪．紐曼擔任，他將《玩具總動員》的電影內容，濃縮在主題曲〈You’ve got a friend in me〉 ，融合搖擺與紐奧良爵士樂風格，這與紐曼的童年經驗有關。

藍迪的母親來自紐奧良，他表示，「我小時候一定聽過當地的音樂，留下了印象。」歌曲刻劃了小男孩安迪與胡迪警長特殊情誼，也表現出友情誠可貴的普世價值，藍迪說，「電影裡的安迪是個孤單的男孩，玩具是他最親密的朋友。孩子們不管到了幾歲，都不會忘記他童年的玩具。」

而童年時期的藍迪，原本想要當個棒球選手，但後來他發現自己並不適合，從事音樂工作的叔叔們好幾次帶著小藍迪到錄音室參觀管弦樂團的錄音現場，他被震懾住了，從此愛上了管弦樂團的聲音，柴可夫斯基、貝多芬是他心愛的作曲家。童年經驗推動著他在長大之後走上音樂之路。

《玩具總動員》電影交響音樂會將於5月23日與6月6日在台北國家音樂廳、6月5日高雄衛武營歌劇院、6月26日台中國家歌劇院演出。

(中時 )