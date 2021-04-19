直播》自費疫苗預約大爆滿 指揮中心最新說明

中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增3例境外移入COVID-19確定病例，分別自菲律賓（案1075、案1076）及印度（案1077）入境。

指揮中心表示，案1075、案1076皆為菲律賓籍30多歲女性，今(2021)年4月4日來臺工作，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫，2名個案入境時及集中檢疫期間並無症狀，4月17日進行檢疫期滿採檢，於今日確診（案1075Ct值31，二採Ct值32，IgM、IgG皆陰性；案1076Ct值29，二採Ct值32，IgM、IgG皆陰性）。2名個案檢疫期間無與他人接觸，故無匡列接觸者。

指揮中心指出，案1077為印度籍20多歲男性，4月2日來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館進行居家檢疫，入境及檢疫期間並無症狀，4月17日居家檢疫期滿，由公司安排自費採檢，於今日確診（Ct值32，二採核酸檢驗陰性，IgM、IgG皆陽性）。衛生單位已匡列接觸者2人，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計198,978例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含197,470例排除)，其中1,076例確診，分別為960例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,034人解除隔離、31人住院隔離中。

(中時新聞網)