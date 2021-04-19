高雄漢來大飯店歡慶25週年，為感謝漢來好朋友一直以來的支持，即日起推出漢來25週年驚喜大回饋，其中預訂「鐵粉回娘家專案」，每房贈送2,000元回饋券，回饋券分住宿或餐飲二擇一，可立即折抵房價，或至全省漢來美食餐廳使用；另外「揪團住漢來專案」，住宿券買二送一之外，再加碼回饋2,000元。

漢來25週年驚喜大回饋，即日起至6月30日祭出雙重驚喜回饋舊雨新知，第一重驚喜「鐵粉回娘家」：專案期間入住「市景精緻客房」，每房$4,900起，加贈2,000元抵用券（住宿或餐飲二擇一），選住宿抵用券可立即折抵房價，選餐飲抵用券可於漢來美食全省各餐廳使用。

以「漢來25週年驚喜大回饋」兩專案入住，均可免費使用戶外泳池。（柯宗緯翻攝）

第二重驚喜「揪團住漢來」：想團購或送禮的人，可選擇購買住宿券，住宿券每張$4,900起，享買二送一再送2,000元抵用券（住宿或餐飲二擇一），若2,000元折抵房價，相當每張住宿券只要$3,107（已含服務費與稅金），限量500套，每人限購2套。

兩專案均含漢來海港自助早餐2客、迎賓水果，免費使用健身房、游泳池。「鐵粉回娘家」的住宿日期從即日起至2021年6月30日止，「揪團住漢來」住宿券使用期限至2021年12月30日止，雙十國慶、大型展覽活動期間不適用，但可視同現金折抵房價。

(中時 )