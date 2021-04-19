KAT POSTERIZES ZUBAC 🤯 pic.twitter.com/xxUQolK76J — Bleacher Report (@BleacherReport) April 19, 2021

眼見灰狼戰績始終沒有起色，19日更遭快艇124比105痛宰，灰狼當家中鋒唐斯似乎已經逐漸失去耐心了，當賽後被媒體追問為何球隊只要贏了一場球，下一場比賽就會遭到痛宰的原因，唐斯在視訊直播上面回嗆，「我他X的不知道，我就是不知道！」

「我們在場上總是會表現像是我們已經贏了一場比賽，但實際上我們沒贏幾場，因此我們沒理由表現出自滿，我看到了問題，我就是看出我們對待比賽的態度，」唐斯說，「這是球隊本季從一開始就有的問題，贏球之後就會失去緊迫感。」

唐斯今天下半場不小心跟快艇球員相撞，造成自己膝蓋挫傷，只好提前宣告離場，最後只打24分鐘，拿16分、6籃板及5助攻，或許知道自己說錯話了，唐斯賽後不想多提自己的膝蓋傷勢狀況，「我沒事，就是膝蓋碰膝蓋的受傷而已。」

灰狼總教練芬奇賽後除了強調會讓唐斯提前退場休息，只是為了保險起見，更清楚表達灰狼當前確實沒辦法跟快艇、公鹿、籃網等強隊抗衡，「對上這些頂級球隊，我們現在還無法跟他們匹敵。」起碼比起唐斯的隱諱，芬奇明顯老實多了。

(中時 )