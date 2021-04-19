環保兩用袋紀念第2款（右）及一般款。（台北市環保局提供／張立勳台北傳真）

台北市環保局與知名繪本作家幾米合作，推出環保兩用袋紀念款，去年12月首款上市受到民眾喜愛，第2款承接第1款「Make A Wish」意向，以「希望海水一樣藍」為著眼點設計圖樣，為地球許一個環保的夢想，將於22日世界地球日上市，限量200萬個在8家超商、超市及量販店販售。

北市垃圾費自2000年採「隨袋徵收」制度，環保局資源循環管理科長林鈺惠指出，北市垃圾產量較「隨袋徵收」前減少6成，資源回收率也從2.4％提高至64.5％。

林鈺惠表示，為擴大減塑，北市2018年推出「兩袋合一」政策，每年因此減少近2000萬個塑膠袋，基於共同的環保理念，環保局與幾米合作，邀幾米把享譽國際的作品繪畫在袋身，推出第2款環保兩用袋紀念款。

她說，首款去年12月24日上市，第2款設計理念配合2021世界地球日「修復我們的地球」主題，以湛藍海洋意象的圖樣，承接第1款「Make A Wish」的意向，以「希望海水一樣藍」為著眼點，為地球許一個環保的夢想，傾訴對環境保護的展望、對海洋生態的守護，喚起民眾更多環保意識並化為具體行動，為修復地球海洋生態盡份心力。

環保局分析，環保兩用袋紀念款規格為14公升的大型袋，每款限量200萬個，首款去年上市後，今年1至3月大型袋平均每月使用量呈現下降趨勢，每月平均使用量減少約2％，顯見民眾重覆使用兩用袋的成效。

環保局強調，透過環保兩用袋紀念款的上市，藉此宣導不論是環保袋、環保兩用袋，甚至是塑膠袋，鼓勵大家都能「隨身帶重複用」，愛護地球減少塑膠垃圾從自身做起，透過小小舉動，有效減少塑膠袋，降低對海洋生態環境的衝擊，以實際行動愛地球。

(中時 )