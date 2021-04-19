一名黃姓男子民國107穿越台北市市民大道時遭小客車撞擊，導致身體多處挫傷，但他事後卻向吳姓女駕駛開出1999萬元的天價賠償，他自認可以活到100歲，因此連到他退休為止的計程車費、牙膏、洗碗機、可可粉、健身房費用等都列入求償，總計1999萬元。台北地方法院審理後痛批，損害賠償「不是中樂透」認為黃男求償無理，判吳女應賠償1萬6000元，仍可上訴。

根據判決書記載，吳女於107年6月5日晚間，駕駛自用小客車在復興南路1段與市民大道3段交叉路口時，本應注意汽車右轉彎，當時雖雨天、但照明視線良好，路面無缺陷、無障礙物狀況下，未於行人穿越道前停等或禮讓行人先通過，致撞及步行於市民大道3段行人穿越道上之黃姓男子，導致黃男受有左側胸、左側肢體多處挫傷之傷害。

黃男事後對吳女提告，並提出損害賠償1999萬元。包括精神撫慰金4百萬元、醫藥費129萬元、肉體痛苦賠償20萬元、到65歲每日交通計程車費443萬元、身體受傷權利金5百萬元，以及祖母101歲高壽仙逝、外祖母是86歲仙逝，所以他也有隔代遺傳長壽基因，可以活到100歲，尚有62年餘命，則每年醫療費139,056元乘以62年，計為8,621,472元，考慮通貨膨脹乘以1.5倍，計為1200萬元。

最特別的是，利息損失黃男求償範圍更包括因受傷無法洗碗，需要洗碗機，以兩年換一台計算，他餘命62歲，需要31台，共計37萬5千元；健身房費用、別人詢問傷勢之特別損害費等，全部總計16項1999萬元的賠償。

黃男還認為，他原本預計要求償5031萬餘元，但最後只求償1999萬元，已經減少許多。

吳女主張，黃男未依規定行走於行人穿越道上，行走於行人穿越道左側，為市民大道三段左方之來車更容易發生碰撞之處，極有可能升高遭撞擊之風險，故其未依規定行走於行人穿越道上之過失，應負次要肇事責任。

法官審理後認為，就診之掛號費及醫療費用，均由吳女當場支付，此外似未見黃男提出其他相關之醫療費用支出證明，因此賠償金額應可簡化為慰撫金之金額。且黃男各項請求均與本件車禍無關，且未依舉證責任證明損害為真實，且行車錄影畫面，認定黃男沒有走行人穿越道，應自負20％過失責任，判吳姓駕駛應賠償1萬6000元。

法官還罕見痛批，損害賠償目的在於填補損害，希望權利侵害及權利損害之當事人，透過法律制度促使雙方儘速回復到權利變動前之狀態，並非藉此使權利侵害者獲得「處罰」，黃男因車禍遭受權利侵害受有身體上的痛苦，可以理解與體諒他感受人格權受損量化成金錢請求之主觀結果，但在財產權請求上，卻提出許多與車禍無關之醫療、生活用品、營養品支出單據，項目更不乏家電、牙膏可可粉等與本件車禍事故無關之單據充數；也提出毫無醫療依據之超長復原期所需醫療費及交通費補助要求；主張許多與本件侵權事實沒有因果關係之請求，包含對於職務上升職之主觀期待、本件事故受傷後才購買健身房會員之費用、未有保險損害卻請求賠償、未有儲蓄事實證明下請求高額儲蓄損失等情形。

法官認為，損害賠償不是中樂透，並非權利侵害事故發生，權利受侵害者即得將生活之成本全部附加於權利侵害人身上，考量原告本件受傷情形卻提出1,999萬元鉅額賠償請求，其勝訴金額僅有16,000元，

(中時新聞網)