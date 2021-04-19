蘋果（Apple）今年首場發表會將在台灣時間4月21日凌晨1點（PDT時間4月20日早上10點）透過線上直播的方式舉行。究竟會中將會有哪些新品登場，各界都在猜。而根據近期爆料者的說法，除了iPad Pro頗有機會成為會中主角之外，iMac以及全新的Apple Pencil也有機會推出。

Twitter 帳戶 @l0vetodream 日前推文，將蘋果4月20日發表會邀請函，跟一張有五色G3 iMac以及復古蘋果LOGO的圖片並排顯示，對照來看本次蘋果Spring Loadad（中文邀請函名稱「踏春而來」）發表會蘋果LOGO的顏色，也跟過往G3 iMac的顏色很相近。

先前，財經外媒記者Mark Gurman曾在受訪中指出，蘋果若真在發表會中推出iMac將會是一件大事，不排除iMac新品推出的可能性。而針對新款iMac，先前傳出過可能搭載全新的M系列Apple Silicon處理器，並且可能向第四代iPad Air那樣有多色設計，且機身設計可能與Pro Display XDR相近。

WWDC 2019發表Mac Pro(右）與Pro Display XDR 螢幕。（黃慧雯攝）

除了傳出多色機身的iMac有機會在蘋果春季發表會中亮相之外；另一位爆料者 Mr. White @laobaiTD 則是在日前曝光了全新的Apple Pencil（應是第三代）。蘋果在2018年10月推出iPad Pro第三代產品時，不僅首度改用USB-C連接埠，由於機身邊緣設計更為平整，也推出了Apple Pencil 2。但先前爆料者曝光的新款Apple Pencil，明顯表面更為光滑（第二代為啞光霧面材質），筆尖體積也看似更大，暗示全新Apple Pencil內部設計可能有所變化。這可能暗示全新Apple Pencil將具備全新功能。2020年7月蘋果申請了一項Apple Pencil筆尖的專利，可允許設備透過顏色感測器從現實世界中擷取顏色。

當前針對蘋果春季發表會，最眾望所歸的就是全新iPad Pro有機會推出，其中12.9吋款式預計將搭載全新Mini-LED顯示螢幕，在顯示效果上更為出色；蘋果設計的藍牙防丟器AirTag（暫定名稱），以及iMac等產品，也有機會發表。另外根據蘋果測試開發的速度，iOS 14.5領軍的五大系統預計也有機會在發表會前後釋出，為使用者帶來更為穩定的系統運行表現。

(科技)