19日根據一份經濟預測報告，由於韓國出口與投資項目反彈快速，故第一季經濟成長預估，甚至可以樂觀看待將回復至疫前水準。

新冠病毒爆發之前，2019年第四季時，韓國經濟成長可達468.8兆韓元，約4,190億美元。

不過，整個2020年受到疫情影響，韓國經濟不僅出現1％負成長，同時，2020年最後一季也縮減至463.4兆韓元。

由於海外出貨量與企業資本支出，雙雙增加的加持下，韓國2021年首季景氣也頗令外界期待。

日前，韓國總統文在寅曾公開表示，在出口與投資超乎預期快速回溫下，韓國上一季經濟成長可以說是已經，或者可望回復至疫前水準。

根據韓國央行預估，2021年第一季的經濟成長可上看1.3％。若屆時屬實，表示韓國景氣已反彈至新冠疫情爆發前的位置。

根據統計，2020年第一季與第二季，韓國經濟分別衰退1.3％與3.2％，不過，第三季卻成長2.1％，第四季也增1.2％。

27日，韓國央行對上季經濟成長數字，會有官方版的報告出爐。

韓國關稅廳(Korea Customs Service)指出，由於疫情期間晶片與汽車出口強勁，韓國2021年第一季出口總金額為1465億美元，年增率達12.5％，創有史以來最大的單季總金額。

至於在4月的前10天中，也是拜晶片與汽車強勁出貨所賜，韓國出口年增更是高達24.8％，為150億美元。

隨著韓國出口海外快速成長，國內外機構對韓國2021年經濟成長，紛紛樂觀看待。

15日，韓國央行甚至表示，韓國2021年經濟成長率，很可能會超過先前預測值，並到達3.5%位置。

四月下旬時，韓國央行預計韓國2021年經濟年增率可達3％，同時，通膨率也會增1.3％。

在出口與投資數字亮麗，美國頻創紀錄疫情刺激方案，以及韓國景氣復甦計畫推動下，韓國央行五月份又會預測經濟成長數字，屆時很有可能還會繼續往上調高。

(時報資訊)