美國鋁捲板、不鏽鋼通路大廠大成鋼(2027)3月營收達81.09億元，創歷史新高，第一季營收210.22億元，年增近3成。隨著產品價格上漲，大成鋼首季獲利將比去年四季大增，展望第二季鋁捲板價格續看漲，有利營收持續成長，甚至挑戰新高。

大成鋼受惠鋁捲板、不鏽鋼及螺絲螺帽三大主要產品，第一季以來價、量齊揚，3月營收達81.09億元，創單月歷史新高紀錄，累計第一季營收210.22億元，季增27.97%、年增29.75%。 法人指出，受惠美國鋁捲板及不鏽鋼兩大產品均供不應求，預估單季毛利率突破2成，大成鋼首季本業獲利可望較去年第四季顯著增長。

大成鋼自去年第三季起營運開始改善，主要隨著工業活動復甦，美國鋁捲板及不鏽鋼需求回升，加上美國商務部對中國大陸等共19國輸美的鋁板課徵高反傾銷稅，帶動營收逐步回溫。

大成鋼今年第一季營收持續成長，加上漲價效應，法人估大成鋼首季兩大產品銷貨毛利率來到2成以上，將帶動公司第一季獲利較去年第四季大幅成長，挑戰新高紀錄。

展望第二季，國際鋁價持續攀高，大成鋼指出，在產業結轉佳，加上反傾銷效益，鋁捲板價格持續看漲，預估第二季漲幅將大於第一季的5%。

大成鋼指出，目前美國本土工業鋁捲板本身供應不足，在原料鋁價上漲，加上反傾銷效應，市場對鋁捲板拉貨動能將更加強勁，也將帶動鋁捲板漲勢。

法人表示，隨著第二季產品續漲，且出貨量維持高檔，估大成鋼第二季單季營收可望再比第一季穩定成長，挑戰單季新高，獲利亦可望同步再攀高。

(時報資訊)