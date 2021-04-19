在美國客戶下單動能回復，加上美國房貸利率仍處於歷史低檔，有利房地產景氣，力肯(1570)第1季營收表現強勁，年增33％，法人估計，今年營收有機會回到2018年的水準，比去年同期成長雙位數。

由於2020年美國受到疫情影響，導致各地封城，力肯美國營收比重超過7成，以美國修繕市場為主的主力產品釘槍也受到波及，另外加上台幣升值，全年營收降到6億元以下，為5.56億元，年減11.3％，全年稅後淨利0.48億元，是2013年以來最低表現，每股盈餘0.93元。

力肯的主要客戶是Senco及Makita，而力肯也占兩家客戶釘槍的供貨比達到9成，由於美國低利率使得購屋成本降低，房地產景氣已超越前波高點2017年狀況，加上今年隨著疫情趨緩，美國施打疫苗人數增加，客戶下單動能恢復，今年1月營收轉為正成長，2月過年因素下降，3月因為缺櫃客戶提前拉貨，營收重啟動能，第1季營收1.63億元，年增33％，也是5季來最高。接下來進入傳統旺季，旺季表現可期。

在毛利率部分，法人指出，雖然氣動工具營收占比僅15％，但毛利率與釘槍的毛利率差異不大，雖然原物料持續上漲，在持續溝通調整價格下，今年毛利率可望維持在25％上下。

力肯4月9日以來股價飆漲，從15元附近今天最高來到23.2元，距漲停價位僅差一檔，隨即出現獲利回吐賣壓，收盤出現長黑K走勢，終場收在19.5元，振幅達到18.2％。

(時報資訊)