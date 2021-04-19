臥床老翁深夜跌下床，老伴無能為力，龜山警助一力。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

83歲的卓姓老翁臥床多年，平時由80歲的妻子照料，18日深夜卓翁不慎從床上跌落，老嫗年邁無力攙扶，夜深人靜找不到人協助，急得像熱鍋上螞蟻，靈機一動報警，龜山警到場時卓妻泫然欲泣，警方趕緊協助抬回床上，確認無大礙後才離去，還加碼說如果有需要協助可以再致電，讓老夫妻感激不已，含淚道謝。

龜山警分局大坑派出所巡邏警員江偉旗、余法羲18日深夜接獲民眾報案，來電稱龜山區大坑路某住處急需要協助，趕到該住處發現83歲卓姓老先生躺在床邊地上無法動彈。

報案的80歲卓姓婦人表示，丈夫年紀大、體力差，已癱瘓多年在床，平日都是由她照顧飲食，兒子在台中工作，每日定時有看護工會來協助幫丈夫洗澡擦拭身體，但深夜卓姓老翁突然不慎從床上跌落地面，夜深臨時聯繫不上看護工，婦人又已年邁，無力可以攙扶丈夫，晚間氣溫下降、地面冰冷，擔心時間久發生意外，無計可施之下只好報警尋求協助。

臥床老翁深夜跌下床，老伴無能為力，龜山警助一力。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

大坑派出所2員警獲悉，先詢問地上卓姓老翁身體有無受傷需就醫，卓翁表示身體沒有受傷、只是地上很冷，員警確認無礙後，兩人合力將老翁抬回床上、避免著涼，並提醒卓姓老婦人，如果再有任何問題，可以馬上打電話報警，員警會趕過來協助，讓卓姓老夫妻感動不已，頻頻感謝員警協助伸出援手，2警隨後也返回駐地繼續勤務。

(中時 )