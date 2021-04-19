彰化23歲張男在田尾從事園藝工作，某次在毒品上游交付的乾燥大麻裡中，發現一顆大麻種子，開啟了他由吸轉種的「青農」工作，同年遭警檢查獲偵辦，法官審酌，認為張男自身有吸食大麻之惡習，並非不知毒品危害，還將專業知識用在種植毒品上，還販售給他人實屬不該，依違反毒品危害防制條例，判應執行有期徒刑6年。

判決書指出，張男有吸食大麻習慣，某次交易意外得到種子，去年9月利用其種植知識，以植物棚、照明燈、溫濕度計、等專業工具的輔助下，成功發育一顆大麻活株，再將活株的一段剪下，阡插於另一小盆土壤裡，成功繁殖，以此方式種植大麻2株。

判決書指出，張男有吸食大麻習慣，某次交易意外得到種子，去年９月利用其種植知識，以植物棚、照明燈、溫濕度計、等專業工具的輔助下，成功發育一顆大麻活株。（本報資料照）

判決書說，成功育苗後張男基於販賣二級毒品大麻之犯意，以通訊軟體與買家聯繫，同年11月7日在台中與曾男面交，以2公克3400元代價成功販售大麻1次，12月9日檢警獲報，持搜索票前往張男住處搜索，並查扣相關製毒工具，也將張男緝捕歸案。

張男被捕後供稱，他販售的都是跟上游購買，賺點跑腿費，他只是好奇栽種，收穫的話要自己乾燥使用，沒有打算要賣給別人，但檢方認為，張男客觀上確有營利之意圖，也有獲利之實，上開犯行已可認定。

法官審酌，認張男犯毒品危害防制條例意圖供製造毒品之用而栽種大麻、處有期徒刑2年8月，扣案大麻植株2株、植物棚、照明燈具、風扇、土壤檢測器等作案工具，另販售第二級毒品處有期徒刑5年2月，並扣案大麻成品1袋，主刑部分應執行有期徒刑6年，可上訴。

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(中時 )