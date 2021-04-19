香港男星甄子丹演出過《精武門》、《英雄》、《殺破狼》等經典動作片，更在系列電影《葉問》中，用精湛武藝與演技，將一代宗師「葉問」詮釋得深刻入裡，他也因此揚名國際，而甄子丹除了演藝工作之外，還是知名寵妻魔人，今(4/19)他曝光跟老婆尬舞的影片，吐露結婚18年心聲，表示自與老婆汪詩詩訂婚那天起，「我知道我會擁有一切」。

眾人皆知甄子丹與汪詩詩夫妻倆感情極好，但其實在他邂逅汪詩詩之前，曾有過一段僅維持1年的短命婚，生下大兒子Jeff，他在離婚9年後才遇見汪詩詩，當時的汪詩詩是多倫多華裔小姐冠軍，還是鑽石大王家的千金，更重要的是，她足足小了甄子丹18歲，兩人正是現在說的「父女戀」，但年齡擋不住真愛降臨，甄子丹與汪詩詩認識4天就交往、當戀人3個月就閃婚，之後情比金堅，如今已牽手18年。

甄子丹曬尬舞片，感謝愛妻18年前被求婚時說了YES，讓他擁有一切。(取材自甄子丹微博)

甄子丹與汪詩詩結婚後，又生了一雙兒女，汪詩詩甘願為了老公，在當紅之際放掉事業，專心照顧家人，而一家人生活幸福美滿，每年結婚紀念日，甄子丹必定發文慶祝，大大感謝老婆的支持，並將這份幸福分享給眾人。

昨天他在微博貼出尬舞短片，還特地套用愛心濾鏡，甄子丹告白：「18年前的昨天，我們訂婚了！從那一天開始我知道我會擁有一切。感謝甄太@汪詩詩 說了YES！」，讓眾網友看了直呼羨慕，「這是大寫的幸福」、「這樣的家庭氛圍真好」、「一打開微博就看到丹哥在灑狗糧」，還笑稱此影片珍稀，因為「葉師傅跳舞了」。

(中時新聞網)