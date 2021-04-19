近日大甲媽祖及白沙屯媽祖舉行遶境活動吸引大量人潮，不少政治人物也都共襄盛舉。前高雄市副市長李四川今(19日)在臉書曬出多張照片，並透露這幾天大家都在拜媽祖，自己也到彰化鹿港天后宮拜拜，除了提前向媽祖祝壽外，更祈求國泰民安、普降甘霖。這篇貼文曝光後，引起不少網友關注，有人則是感動地說，「高雄市民永遠感謝您」。

其實李四川從高雄市府卸任後，就回歸一般人生活，時常在臉書更新近況、分享旅遊資訊，也常常關心時事，今天他則是曬出到彰化鹿港天后宮的照片，並說自己除了提前向媽祖祝壽外，更祈求國泰民安，普降甘霖。他更提到，記得上次到崑山慧聚寺拜媽祖時，台商會長說媽祖由鹿港天后宮分靈的，而鹿港媽祖是由湄洲分靈，可見媽祖橫跨兩岸，普渡衆生。

不僅如此，李四川結束天后宮的行程後，也走訪了鹿港老街、台鐵彰化扇形車站，並到彰化員林免費參觀美麗的蜀葵花田（又稱一丈紅），看到花田後，他更大力稱讚「真的太美了，在這裡要給縣政府及市公所按個『讚』，旅行社領隊說花季到4月25日。拍幾張美景與好朋友們分享」。

不少網友看完後都紛紛留言表示，「超棒的」、「感恩川伯分享好能量」、「川伯這次分享隔的有點久喔！請您要常常出來分享喔」、「川伯好」、「好漂的亮蜀葵花田，謝謝副市長分享」、「感恩川伯分享好能量」。

(中時新聞網)