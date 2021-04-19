中市中華路民宅深夜失火，3童喪身火窟。（陳淑芬攝）

中市中華路民宅深夜失火，3童喪身火窟。（陳淑芬攝）

年幼的易姓小兄妹昨天深夜喪身火窟，易父今天上午再回火場探視難過地說，他昨天晚間8時許去大甲媽祖回鑾活動前，1雙子女還在騎樓活潑亂跳地玩耍，妻子說要帶孩子上去休息，貼心的女兒還向他說：「爸爸，再見」。豈料，他剛到大甲就接到火災通知到醫院，沒想到，1雙年幼子女竟此天人永隔，易男說：「無法接受」，「傷心、不甘」。

易男與妻子結婚8年生育5歲、3歲的1雙子女。他說，兩個小孩與邢姓女童平常都會玩一起，老婆昨天先去參加大甲媽祖遶境回鑾活動後，大約晚間7時許帶兩個小孩回家，他正在1樓前等朋友也要去大甲參加媽祖活動，小孩還在騎樓跑來跑去玩耍，都還好好的，老婆也說要帶小孩回家去睡覺。

易男表示，他才剛到大甲，就接到電話通知「家裡發生火災」、「小孩有危險」，他緊急趕回直接到醫院，路上還祈求媽祖要保佑小孩，沒想到抵達醫院，禮儀社的人竟然叫他去地下室「看小孩」。他悲從中來地說，我出門時才約8點，小孩都好好的，女兒比較貼心還向他道別說：「爸爸，再見！」，沒想到才深夜，就成為冰冷遺體，就此天人永隔。

易男說，發生火災時，他不在家，不知道事發狀況。事後，老婆也沒跟他講當時發生何事？對於此件憾事，他說，心裡不能接受，很難過而且很不甘心。他身為家中獨子，1雙子女都喪身火海，他也對老爸說「遇到了」，很難過是正常的，要勇敢面對處理。

(中時 )