一年一度的台北春季旅展剛落幕，各種國內觀光城市、知名景點的旅遊計畫討論熱度來到新高峰，社交軟體 Tinder 數據指出，國旅熱潮自線下一路延燒到線上，台北、台中、高雄、台南、新竹榮登前五大最受歡迎城市。Tinder 趁勝追擊在四月解鎖「跨國護照」功能，讓會員不只能從北玩到南，更一路跨出國境開啟環球之旅！

參考過去一年的Tinder 資料統計，首爾、東京、上海、紐約和洛杉磯穩據台灣會員最愛拜訪的前五名，數以萬計的會員透過「跨國護照」一解出國癮，擁抱難得的虛擬旅遊體驗。有趣的是，相關數據分析顯示，在使用「跨國護照」功能的期間，76% 的會員曾與和自己使用不同語言的對象配對成功，瞄準此趨勢，Tinder 聯手語言學習平台 - 多鄰國（Duolingo），提供為期一個月的免費服務，期望能打破語言藩籬，協助會員們抓住每一次機會，盡情享受跨國體驗！

Tinder產品副總裁 Udi Milo 也進一步說明: 「『跨國護照』向來都是Tinder最受歡迎的付費功能之一，自先前宣布免費解鎖一個月之後，光是四月第一週，配對率就提高了25%，與多鄰國的合作預計能刺激更多對話交流的火花。」想扮演說走就走、浪漫瀟灑的世界旅人其實一點都不難，Tinder 已順道奉上5招密技準備幫助你順利通關，換上一套最舒適的居家服，抓好「跨國護照」開啟今年第一趟的深度人文旅遊吧！

#1 善用Duolingo入境隨俗

如果想駕馭「跨國護照」成為環遊世界角落的旅人，可預期的是許多地區的會員並不一定精通英文或中文，此時 Duolingo 將是不可或缺的秘密武器，抓緊為期一個月的免費語言服務，多備好幾句基本的當地用語，右滑配對成功後作為你的破冰話題，讓對方感受到滿滿的誠意！聊天過程中你也能學習到一些當地人的流行用語，蒐集平時無法接觸到的小知識、開拓個人世界觀！

#2 每座城市至少停留24小時

不同於實體旅行受限於時間和行程規劃，有時需要在一天之內快閃多個城市，使用「跨國護照」進行虛擬旅遊體驗的時候，請放心放慢你的腳步！不論你正在紐約市想體驗美劇中的都會浪漫，在愛丁堡統計到底多少人真的見過尼斯湖水怪，又或是在墨西哥了解龍舌蘭酒的製造秘密，記得至少停留一天讓當地Tinder會員也有機會滑到你的檔案，進而開啟話題！右滑配對成功後，不妨善用Tinder「面對面視訊」功能來一場當地人帶路的城市導覽，分享彼此眼中的美景！

#3 換上「旅行版」個人檔案

當滑到一個距離八百萬公里之遠的線上旅客，總是充滿好奇心的Tinder 會員們通常都會迫不及待地展開進一步探索！所以記得換上旅行版 Tinder 個人檔案，讓潛在配對對象知道你正在使用「跨國護照」功能，準備擁抱更多交流機會！建議也可以依據當地特色更新 Tinder「興趣」，就像充滿好奇心的背包客一樣，大方寫下自已對這個城市最感興趣的地方，想了解當地哪些著名的博物館或是特色小吃，讓對方擁有分享嶄新觀點的機會！

#4 抱持開闊且準備迎接冒險的心

使用跨國護照開啟冒險旅程時，建議秉持一個開放的心態，不需要感到猶豫或是不自在，踏出語言、或者文化舒適圈是一件多麼值得興奮的事情！同時也大幅增加了遇到新穎、有趣人事物的機會。Tinder 鼓勵你勇敢地滑到一個從來沒聽過的城市，畢竟勇於展開未知的冒險就是「跨國護照」的核心精神，會員們在安全舒適的環境中就能一指達成！

#5 隨時注意線上安全

就像現實旅行一樣，盡情享受異國風情與難得的虛擬旅遊體驗之餘，也必須隨時注意自身安全！切記不要隨意給出私人資訊，例如居住地址、帳戶資料等；若碰到可疑的人或事情，請相信你的直覺判斷並及時尋求支援！即便是未實際碰面的交流，仍有需要特別留意的眉角，在踏上環球之旅前，也建議詳閱安全指示，當個聰明旅人！

(科技)