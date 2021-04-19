許秀華說，希望經過這次登頂，所有小朋友不要忘記，在辛苦的登爬高山以後，接下來迎接你們的是頂峰的美景與下山時輕快的腳步，記住這份感動，邁開步伐勇闖人生。(許秀華提供／吳建輝彰化傳真)

國小國語課本裡｢從空中看台灣｣，紀錄已故導演「齊柏林」乘著直升機翱翔天際，透過鏡頭記錄台灣，彰化縣竹塘鄉土庫國小小朋友每到課堂都會想像，玉山到底什麼樣子，因此校長許秀華帶領所有師生，耗時近3年的訓練，成功攻頂玉山前峰，完成這個一屆一屆高年級學生的夢想。

玉山前峰是玉山群峰最接近登山口的一座，但攀爬起來仍不輕鬆，最後有一段800公尺的石瀑區，同樣讓這群小小勇士吃足苦頭，手腳並用一步一步攀爬在大小岩石上，過程中小朋友們互相叮嚀、打氣，最終成功攻頂，並且克服高山，順利演奏「獻給母親的歌」給玉山聽。

孩子們手腳並用一步一步攀爬在大小岩石上，過程中小朋友們互相叮嚀、打氣，最終成功攻頂，並且克服高山，順利演奏「獻給母親的歌」給玉山聽。(許秀華提供／吳建輝彰化傳真)

行前的體能訓練、裝備打包、急救處理、路程規劃等等，一步都沒有馬虎，還到南投合歡山進行高山訓練，登頂的滋味得來不易。(許秀華提供／吳建輝彰化傳真)

「短短5分鐘準備3年」校長許秀華表示，孩子在課堂中提到，想要跟影片中的同學一樣演奏音樂任全台灣人都聽到，因此讓她發願要帶所有孩子登頂玉山，行前的體能訓練、裝備打包、急救處理、路程規劃等等，一步都沒有馬虎，還到南投合歡山進行高山訓練，登頂的滋味得來不易。

許秀華說，17日清晨5點所有人摸黑到校搭車，車輛從彰化駛入南投山區，隨著山越來越高，心跳也越來越快，所有師生歷經4個多小時的登爬，順利在中午12點左右登頂成功，所有師生一同見證夢想實現，這種感覺永生難忘。

行前的體能訓練、裝備打包、急救處理、路程規劃等等，一步都沒有馬虎，還到南投合歡山進行高山訓練，登頂的滋味得來不易。(許秀華提供／吳建輝彰化傳真)

許秀華說，這3年感謝所有老師參與訓練，護理師涴棋、嚮導賀教練，甚至還有退役的替代役一起回來陪同，也希望經過這次登頂，所有小朋友不要忘記，在辛苦的登爬高山以後，接下來迎接你們的是頂峰的美景與下山時輕快的腳步，記住這份感動，邁開步伐勇闖人生。

(中時 )