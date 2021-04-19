美日峰會落幕，前外交部長田弘茂今天表示，阿拉斯加會議後，拜登政府對中關係往對抗方向發展，因應此情勢，美日峰會顯示美國跟日本關係強化，合作範圍也擴大。台灣智庫諮詢委員賴怡忠則表示，台海逐漸成為以美日同盟為基礎的處理方式，台灣與「美日同盟」建立直接的溝通對話機制，應是當務之急。

拜登與菅義偉於4月16日舉行元首高峰會，雙方發表共同聲明，強調維持台海和平穩定與維護現狀的重要性，並鼓勵兩岸議題和平解決。 國策研究院、台灣世代教育基金會、中華亞太菁英交流協會今日在張榮發基金會舉行「美日峰會與台海有事」座談會，討論相關議題。

田弘茂表示，拜登總統上任後與國外領導人第一次會面，就選日本菅義偉首相，表示美國高度重視日本和這個區域近年來所衍生的安全問題高度關注。

國策研究院、台灣世代教育基金會、中華亞太菁英交流協會19日共同舉辦「美日峰會與台海有事」座談會，由田弘茂（中）擔任主持人，邀請宋文笛（左1）、蘇紫雲（左2）、賴怡忠（左3）、洪耀南（右3）、林穎佑（右2）及羅致政（右1）擔任引言人。（鄧博仁攝）

他說，中共在這個地區擴大活動，對一些國家造成威脅，美國要去因應中共的挑戰，美日安保條約是最主要的核心基礎，美國希望在此基礎上，來維持印太地區的和平跟穩定，美日合作變成其中的關鍵，這個會議的重要性也在此。

田弘茂指出，拜登上來後，美國政策剛開始是採取一個比較溫和的想法，提出所謂有些事情美中是可以合作的，有一些是可以對話，用談判方式解決，但經過這兩個月的發展，拜登政府跟中國的關係是往對抗的方向發展。

在這樣的情況下，他說，美日峰會及接下來有關氣候變化在華府的高峰會，中方跟美方所展現的態度非常重要。

田弘茂表示，美日峰會顯示美國跟日本關係強化，合作範圍也擴大，在聯合聲明中除了美國跟日本，美國跟亞太、印太地區的問題之外，也擴大到全球當前及未來機制運作和規則的制定等等，這就超越傳統軍事安全領域，擴大到經濟、科技等領域。

賴怡忠則表示，在支援盟國議題上，日本在什麼樣的狀態下可以直接甚至以武力回應，這次美日峰會中有給予清楚的概念。

因此，他建議，台灣應該思考的是，如何與「美日同盟」建立關係及對話，而非台美、台日這種屬於個別的雙邊關係，因為從這次峰會聲明來看，很明顯的，台海情勢現在已逐漸出現以美日同盟為基礎的處理方式。

(中時 )