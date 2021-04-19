連鎖餐飲集團乾杯(1269) 旗下創始燒肉品牌「乾杯燒肉居酒屋」去年底首度攜手統一超(2912)，推出飯糰及握便當2款聯名鮮食商品，除締造熱銷佳績、亦成功帶來館外新客群。集團今（19）日宣布趁勝追擊、推出第二彈聯名新品，持續搶攻館外通路新商機。

乾杯尚未公布2020年財報，自結合併營收28.02億元、年減12.76％，仍創歷史第3高，若排除前年處分子公司乾杯速食影響，則僅年減3.27％。2021年首季自結合併營收8.08億元，季減1.13％、年增達49.74％，創同期新高、歷史第3高。

乾杯2020年11月底宣布首度聯名7-ELEVEN，推出「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，前者創下熱銷近200萬顆佳績，後者則刷新紀錄、成為近3年類別聯名熱賣前三名，市場反應熱烈。

同時，乾杯利用聯名機會結合集團會員機制，於全台7-ELEVEN商品貨架插卡上設置QR Code，消費者掃描完成會員註冊可獲得入會禮兌換券。活動期間藉此管道加入集團會員人數達近千人，成功延伸餐廳管道無法觸及的新客群。

有鑑於首波聯名策略奏效，乾杯與統一超討論後決議持續開發正餐市場的鮮食品項，強調消費者反應良好的「炭火」及「燒烤」封為，第二波推出「乾杯炭火燒肉包」及「乾杯炭火燒肉烤飯糰」2款新品，提供外食族新選擇、爭取新客群前往集團餐廳用餐。

展望後市，台灣餐飲內需市場續旺，乾杯旗下餐廳於清明連假餐期幾近爆滿，可望推升淡季營收成長動能，集團今年在台規畫以既有品牌新展5～10家店。中國大陸亦審慎重啟展店計畫，旗下「乾杯燒肉居酒屋」預計5月進駐深圳「寶安壹方城」商場。

(時報資訊)