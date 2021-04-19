富邦越南(00885)ETF今天(4月19日)掛牌首日爆量大漲逾18%，盤中該ETF溢價也飆到近20%，對此富邦投信也緊急在官網註明「富邦越南ETF溢價已經超過10%，應留意買貴風險」，呼籲投資人小心。收盤富邦越南ETF溢價仍達17.6%。

由於富邦越南除了有熱門的越南題材，還同時是海外ETF，完全沒有漲跌幅限制，因此在買盤無限量湧入下，漲幅和溢價也首日都創逾1成。

富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示，根據多數國際機構預測，今年越南經濟仍將有逾6%增長，出口將是扮演推升越南經濟復甦的推手，加上地理位置鄰近中國、科技取代傳統產品、中國為越南最大出口國等三大投資優勢，使得越南成為近期最夯的投資標的。

今天富邦越南在掛牌即創下漲幅和溢價逾1成紀錄，除了真的想買越南ETF的投資人外，沒有漲跌幅的特色也吸引了當沖客，且越南ETF有外資進出限制，不容易快速供應籌碼，連續溢價有助拉抬現貨。

楊貽甯也提醒，根據過往經驗，ETF掛牌後的前幾日通常容易受市場波動或交易量踴躍等情況，造成較大折溢價發生，若發生溢價，意味著市場持續看好該ETF成長性，先前募集時即已申購的投資人，只要留意溢價情況未偏離常態，無須急於出脫，待折溢價狀況回歸正軌，甚至可加碼長線佈局。

(時報資訊)