瑞典汽車製造商富豪(Volvo)周一表示，已經與中國叫車公司滴滴出行簽署協定，為該公司自駕測試車隊提供車輛。

富豪將提供配備有備用駕駛和煞車系統的XC90休旅車；而滴滴的自動駕駛將整合到滴滴周一在上海車展新發表的自駕硬體平台滴滴雙子星。

滴滴目前正試圖赴美上市，其估值至少將在1000億美元。

富豪汽車將提供滴滴數百輛汽車，而隨著滴滴自駕車測試車隊的擴展，增加更多汽車供給。

富豪策略長Petrofski表示，其中的數輛已經交付給滴滴。

富豪曾在2016年為Uber的自動駕駛部門提供測試汽車；後來Uber在去年將該部門賣給自駕新創公司Aurora，Aurora目前仍使用富豪汽車。

富豪自駕策略主管Taws認為，與滴滴的協定符合於公司在全球層次成為自駕車隊合作夥伴的願景。富豪XC90的備用系統和安全功能與滴滴的自駕系統相結合，最終可讓機器人計程車在沒有駕駛人情況下營運。

(時報資訊)