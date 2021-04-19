南台灣逢大旱，台南市水情亮橙燈，4月至今仍無大雨解渴，台南市推放流水成效有限，另推再生水，永康區再生水廠21日正式運轉，每天可將8000噸民生汙水轉為再生水，配送台南科學園區提供工業使用，避免衝擊民生用水，等待梅雨季來臨。

南台灣缺水嚴重，台南市推動抗旱措施，將民生汙水處理後的放流水，提供作澆灌花木使用，取水點限在安平、官田、柳營、虎尾寮、仁德、安南6處水資中心，因為取水不便且用途有限，不受民間青睞，至今多數由公家機關消化使用，每天提供的7800噸放流水，使用量僅約1300噸。

台灣3大用水來源為農業用水占6成，工業、民生各占2成，推動放流水成效不彰，台南市水利局計畫淨化放流水，進一步成為再生水，提供工業使用，藉此減少衝擊到民生用水。

台南市再生水除了樹谷園區的RO淨水設備可每天提供500噸外，永康區再生水廠21日正式運轉，試營運初期每天可提供500噸再生水，未來可增至每天8000噸，以專管輸送到南科配水池，收費提供有需求的民間公司請水車載運。

台南市經發局表示，中央抗旱應變中心23日將通知台南市、高雄市等工業大戶，預計從目前節水7％調升為11％，未達要求者，將請自來水公司鉛封水表，再生水將是工廠取水的重要出路之一。

卻有官員私下擔心，使用再生水雖可再利用水資源，節省民生用水，取水卻需收費，還要請水車載送，部分公司還需另設再生水管線，勢必增加生產成本，若旱象遲遲未除，未來恐召致抱怨。

(中時 )