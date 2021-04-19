丁怡銘近日悄悄回鍋政院，當初受害店家皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌19日受訪表示，確實有不少支持顧客替他們抱不平，但政治問題不是他們小小店家過問的範疇，他不便評論。

台北市長柯文哲去年11月到行政院會建言，呼籲政府要明白標示含萊劑 美豬，時任政院發言人的丁怡銘以斗大標題 「2020台北市牛肉麵節冠軍，用的就是萊劑美牛」回應；事後店家出具檢驗證明使用牛肉不含萊劑證明清白，丁怡銘下台道歉，對店家傷害卻難恢復。

如今丁怡銘回鍋，受傷嚴重的皇家傳承總經理陳家斌卻顯得相當低調，他強調，身為小老百姓，對這些沒有太多想法，不是他們範疇內的事情。

不過陳家斌也坦言，確實有不少支持他們的顧客聽到此事後替他們抱不平，事件過後，他們一直都在努力賣麵，受害部分也在想辦法弭平跟努力，他們一直堅守崗位， 對於政治風波，事情早就該告一段落，其他他們不方便評論。

(中時 )