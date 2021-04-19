苗栗縣長夫人蔡麗卿（中）歡迎大家來三義賞桐。（謝明俊攝）

鐵道自行車沿線也開滿許多桐花。（謝明俊攝）

三義桐花祭安排有手作美麗桐花活動。（謝明俊攝）

三義桐花祭安排遊客跟著傳統公揹婆表演隊伍一遊桐花道。（謝明俊攝）

苗栗三義桐花祭開幕，公揹婆帶您去賞桐。

今年苗栗的桐花受氣候變遷影響，提前開放，但盛況依然不減，苗栗三義鄉不僅是國際慢城之一，更是桐花節的起源地及賞桐重地，為吸引更多遊客來三義賞桐，在地產業協會及觀光業者安排多個精彩節目及行程，包括公揹婆表演、手作桐花、賞螢特仕及鐵道自行車等，歡迎大家來「尞」舊山線。

今年苗栗地區氣候持續乾燥、溫暖，使得桐花開放時間，由過去4月底開始，提前約2周開花，以桐花重鎮的三義而言，有許多桐花已經盛開，一眼望去，滿山遍野有如白雪覆蓋，迎風吹來，更是落英繽紛，彷如吹雪，在自然的芬多精加持下，更使人神清氣爽，榮辱俱忘。

三義本就是桐花節起源地，加上得天獨厚的茂盛桐花林，使得三義成為苗栗重要的賞桐景點，加上三義擁有國際慢城的美名，更吸引許多遊客前來賞桐，包括勝興車站、斷橋、關刀山、苗130線、苗51線等，到處可見茂盛潔白的桐花，而春天舒爽宜人的溫度，最適合到此漫遊桐花飄雪之下。

苗栗舊山線文化產業協會，為了推銷三義勝興客家桐花祭，將從4月25、26兩天推出「公揹婆桐你來尞舊山線」搭配鐵道自行車的觀光業者，一同規畫多個活動，包括祭天祈福儀式、賞桐步道巡禮、手作美麗桐花、螢火蟲生態導覽等，讓遊客跟隨著傳統客家阿公揹阿婆（老揹少）表演隊伍，一起來暢遊欣賞桐花及山林之美。

遊客還可選擇搭乘鐵道自行車，或在清爽早晨，或在迷人的夕陽中，盡情觀賞鐵道沿路的油桐花，在疫情當下，享受潔淨舒爽的桐花之旅。

(中時 )